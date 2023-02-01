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15:52, 1 февраля 2023Мир

По делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР задержаны четверо подозреваемых

По делу о покушении на главу Русского дома в ЦАР задержали четырех работников DHL

Фото: Stephen Lam / Reuters

В рамках расследования дела о покушении на главу Русского дома в Центральноафриканской Республике (ЦАР) Дмитрия Сытого задержаны четверо подозреваемых. Как уточнил в беседе с РИА Новости высокопоставленный источник в полиции ЦАР, задержанные являются работниками компании DHL.

Собеседник агентства рассказал, что среди подозреваемых трое мужчин и одна женщина. «Ожидается процесс, который будет организован прокуратурой Банги», — добавил он, отметив, что задержанные настаивают на своей невиновности и отрицают факты, из-за которых в их отношении проводится расследование.

Ранее в ЦАР назвали преждевременными выводы о покушении на главу Русского дома Дмитрия Сытого.

Нападение на Сытого произошло 16 декабря 2022 года. Руководитель российской гуманитарной миссии получил посылку от неизвестного адресанта, в которой была взрывчатка. Она сдетонировала у него в руках.

Сытого госпитализировали. Позже его эвакуировали в Россию для дальнейшего лечения.

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Варвара Кошечкина
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