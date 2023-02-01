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08:04, 1 февраля 2023Ценности

Пожилая женщина примерила откровенный наряд внучки и восхитила ее подписчиков

Бабушка блогерши @thembitv_ примерила обтягивающий топ и велосипедки внучки на камеру

Кадр: @thembi_biby

Пожилая женщина примерила откровенный наряд внучки на камеру и восхитила ее подписчиков. Соответствующий ролик появился на странице блогерши (имя и фамилия неизвестны) в TikTok.

На размещенных кадрах бабушка инфлюэнсерши с никнеймом @thembitv_ продемонстрировала ярко-розовый обтягивающий топ, частично обнажающий ее живот с жировыми складками. Помимо этого, она надела велосипедки в тон и черные сандалии. Свой образ женщина дополнила фиолетовой панамой. «Я превратила свою бабушку в настоящую злодейку», — подписала юзерша видео.

Пользователи сети оценили внешний вид героини публикации в комментариях под постом. «Мне кажется, бабушка мечтала однажды так нарядиться», «Очень стильная!», «Красотка», — восхитились они.

Ранее в январе блогерша Эбигейл Смит с никнеймом @abigail_leigh8 примерила одежду бабушки времен 1970-х годов и удивила подписчиков. Она предстала перед камерой в ярко-розовом платье с длинными рукавами и вышивкой на груди. Затем инфлюэнсерша надела костюм из бледно-зеленых жилета на пуговицах и юбки до середины бедер.

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Екатерина Ештокина
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