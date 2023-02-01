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11:43, 1 февраля 2023Мир

Олланд оценил Путина как лидера

Бывший президент Франции Олланд назвал Путина рациональным политиком

Фото: Ludovic Marin / Reuters

Президент России Владимир Путин пытается стабилизировать конфликт на Украине, убежден бывший президент Франции Франсуа Олланд. Он также назвал коллегу рациональным политиком в интервью изданию Politico.

Оценивая политика, Олланд подчеркнул: Путин — «радикально рациональный» лидер, который «делает ставку на то, что западные страны устанут поддерживать Украину и согласятся на выгодное для России урегулирование конфликта путем переговоров».

При этом Олланд убежден, что посредническая работа по перемирию, скорее всего, ляжет на Турцию или Китай, «что никого не обнадеживает».

Ранее политик говорил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии. Олланд также считает, что «Западу была нужна передышка» после 2014-го, а геополитическая ситуация для Киева не была благоприятной.

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Виктория Кондратьева
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