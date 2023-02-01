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09:04, 1 февраля 2023Мир

Олланд назвал потенциальных посредников в украинском урегулировании

Франсуа Олланд назвал КНР и Турцию будущими посредниками в украинском урегулировании

Фото: Clodagh Kilcoyne / Reuters

Париж и Берлин больше не будут главными участниками переговоров по Украине, будущими посредниками в украинском урегулировании станут КНР и Турция. Об этом заявил бывший президент Франции Франсуа Олланд, передает Politico.

Политик назвал удручающим возложение ответственности за будущие переговоры на Анкару и Пекин. «Это никого не обнадеживает», — отметил он.

Ранее Франсуа Олланд заявил, что Минские соглашения можно назвать попыткой дать Киеву время на усиление своей армии. Политик также считает, что «Западу была нужна передышка» после 2014-го, а геополитическая ситуация для Киева не была благоприятной.

В декабре 2022 года экс-канцлер ФРГ Ангела Меркель признала, что Минские соглашения были заключены, чтобы дать Киеву время и возможность стать сильнее. По словам экс-канцлера, «всем участникам этих соглашений было понятно, что вооруженный конфликт на востоке Украины еще не решен».

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Виктория Кондратьева
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