МИД Литвы призвал страны Европы выслать российских послов

Глава МИД Литвы Ландсбергис призвал все страны Европы выслать всех российских послов

Министр иностранных дел Литвы Габриэлюс Ландсбергис призвал страны Европы выслать представителей России, как это ранее уже сделали страны Балтии. Об этом сообщает газета Verslo Zinios.

«В том, чтобы держать посла России в любой из европейских столиц, осталось мало смысла», — заявил он. Свое мнение глава МИД Литвы объяснил тем, что российские диппредставительства перестали быть дипломатическим институтом и превратились в «институт пропаганды».

Ранее правительства Латвии, Литвы и Эстонии приняли решение выслать часть сотрудников российских диппредставительств. В ответ Россия закрыла консульства Литвы, Латвии и Эстонии в Санкт-Петербурге и Пскове. В МИД РФ сообщили, что решение о закрытии прибалтийских консульств принято на основе принципа взаимности, а также из-за того, что власти трех республик оказывают «военную помощь киевскому режиму».