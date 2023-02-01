Лондонцы вышли на крупнейшую за 10 лет забастовку

Жители Лондона вышли на крупнейшую за 10 лет забастовку с требованием увеличения зарплат

Более полумиллиона жителей Лондона вышли на крупнейшую за 10 лет забастовку. Об этом сообщает The Evening Standard.

Лондонцы требуют повышения зарплат на фоне стремительного роста стоимости жизни. Издание уточняет, что в среду, 1 февраля, на митинг вышли учителя, преподаватели университетов, машинисты поездов, водители автобусов, государственные служащие и охранники. Забастовка привела к полной остановке работы большинства транспортных компаний столицы.

Ранее сообщалось, что десятки тысяч медсестер Англии примут участие в забастовках в феврале. Они потребуют увеличения заработной платы.

До этого глава объединения профсоюзов Британии (TUC) Пол Новак заявил, что, если премьер-министр Великобритании Риши Сунак в связи с забастовками не станет вести переговоры о повышении зарплат в стране, избиратели «накажут» его правительство на следующих выборах.