В ЛНР заявили о последних 10 километрах для взятия Артемовска в кольцо

Марочко: войскам России осталось пройти 10 километров, чтобы взять Артемовск в кольцо

Российским войскам осталось пройти порядка 10 километров, прежде чем они смогут замкнуть кольцо вокруг Артемовска (украинское название — Бахмут), заявил офицер Народной милиции Луганской народной республики (НМ ЛНР), подполковник в отставке Андрей Марочко. Цитату приводит РИА Новости.

Он также считает, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) уже не смогут осуществить организованный отход из города. По словам Марочко, все дороги, ведущие в Артемовск, находятся под огневым контролем российских сил.

В последние сутки сообщается об окружении города со стороны российских сил. В частности, войска нанесли удар по колонне ВСУ, двигавшейся по трассе Часов Яр — Артемовск. Утверждают, что трассу уже частично контролируют солдаты ВС РФ. «Артемовск практически "обняли" с трех сторон, идет интенсивное выбивание противника», — говорил полковник Луганской народной республики (ЛНР) Виталий Киселев.