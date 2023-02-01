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14:59, 1 февраля 2023Наука и техника

В России допустили утилизацию сотен F-16 на Украине

Эксперт Лавров: Запад перевооружается на F-35 и может утилизировать F-16 на Украине
СюжетРоссия и НАТО:

Фото: Shutterstock

В настоящее время в западных странах идет процесс перевооружения на новейшие истребители пятого поколения F-35, в связи с чем встает вопрос о необходимости утилизации самолетов F-16, две сотни из которых могут быть переданы Украине. Об этом пишет военный обозреватель «Известий» Антон Лавров.

«Утилизация их путем передачи Украине для боевых действий будет воспринята западным обществом вполне благосклонно, особенно в Польше», — допускает автор.

По его словам, популярность F-16 приводит к тому, что у Киева может не быть проблем с обслуживанием, ремонтом и эксплуатацией этих истребителей.

«При этом арсенал как для работы по земле, так и по воздушным целям весьма впечатляет. К нему адаптировали почти весь набор тактического авиационного вооружения различных стран НАТО», — уверен обозреватель.

По его мнению, одной из задач F-16 на Украине станет «попытка бросить вызов российской ударной авиации, чтобы не допустить ее к передовой». Автор уверен, что российские дальнобойные системы противовоздушной обороны не позволят украинской стороне этого добиться.

Среди проблем, с которыми может столкнуться при эксплуатации F-16 Киев, Лавров называет нехватку квалифицированных пилотов.

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Иван Потапов
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