Истребители НАТО и России встретились у белорусского самолета

Истребители НАТО сопроводили охранявшийся российскими Су-27 самолет Белоруссии

В сети появилось видео, на котором запечатлен полет белорусского Ил-76МД над нейтральными водами Балтийского моря в сопровождении истребителей России и НАТО. Внимание на ролик обратило «РГ: Русское оружие».

Как уточняется, 27 января белорусский самолет совершал перелет с аэродрома Мачулищи под Минском на аэродром Чкаловск в Калининградской области. При этом воздушное судно на протяжении всего полета охраняли истребители Су-27 Воздушно-космических сил (ВКС) России.

В какой-то момент российские Су-27 встретились с истребителями НАТО, которые были подняты в воздух для сопровождения белорусского Ил-76. Поочередно рядом с белорусским воздушным судном находились F-16, F/A-28 и, предположительно, Rafale.

Ранее в январе российский истребитель Су-27 был поднят в воздух после того, как над акваторией Балтийского моря обнаружили цель, приближающуюся к границе страны. Было установлено, что это самолет Р-3С «Орион» Военно-морских сил (ВМС) Германии.