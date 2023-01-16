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19:37, 16 января 2023Мир

Российский Су-27 сопроводил немецкий самолет над Балтийским морем

Российский Су-27 сопроводил немецкий самолет «Орион» над Балтийским морем

Фото: Виталий Тимкив / РИА Новости

В понедельник, 16 января, Россия подняла в воздух истребитель Су-27 после того, как над акваторией Балтийского моря была обнаружена цель, приближающаяся к границе страны. Об этом журналистам рассказали в Национальном центре управления обороной Российской Федерации.

Экипаж российского истребителя выяснил, что это самолет Р-3С «Орион» Военно-морских сил (ВМС) Германии, его сопроводили над акваторией Балтийского моря. После того, как немецкий самолет развернулся от российской границы, истребитель вернулся на аэродром базирования. Нарушения границы не допущено, заявили в Центре.

«Полет российского истребителя выполнялся в строгом соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами без пересечения воздушных трасс и опасного сближения с воздушным судном иностранного государства», — добавили там.

Месяцем ранее, 12 декабря, российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем.

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Виктория Кондратьева
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