Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевым морем

Российский МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик над Баренцевом морем

Российский истребитель МиГ-31 сопроводил норвежский самолет-разведчик Р-3С «Орион» над акваторией Баренцева моря неподалеку от границы страны. Нарушения государственной границы не произошло, сообщили журналистам в Национальном центре управления обороной Российской Федерации 12 декабря.

«В результате профессиональных действий экипажа истребителя обеспечено слежение и контроль за маневрами иностранного военного судна. После разворота иностранного военного самолета от государственной границы Российской Федерации российский истребитель благополучно вернулся на аэродром базирования», — рассказали в центре.

Полет российского истребителя выполнялся в соответствии с международными правилами использования воздушного пространства над нейтральными водами — во время сопровождения МиГ-31 не пересекал воздушные трассы и не сближался с иностранным воздушным судном.

6 декабря в 50 километрах от Калининградской области зафиксировали самолет боевого управления и целеуказания Военно-воздушных сил (ВВС) США — он пролетел в небе над территорией Польши и Литвы. В тот же день рейс по похожему маршруту выполнил американский стратегический разведывательный самолет Boeing RC-135W Rivet Joint с позывным JAKE11, который позднее изучил обстановку вдоль польско-белорусской границы.