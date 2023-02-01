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12:38, 1 февраля 2023Силовые структуры

Деятельность «Форума свободной России» признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум свободной России»

Фото: Мария Девахина / РИА Новости

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Форум свободной России». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, литовская организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране компании Medusa Project (владелец издания «Медуза», внесена Минюстом в реестр иноагентов).

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Екатерина Власова
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