Деятельность «Форума свободной России» признали нежелательной

Генпрокуратура признала нежелательной организацию «Форум свободной России»

Генеральная прокуратура РФ признала нежелательной на территории страны деятельность иностранной организации «Форум свободной России». Об этом «Ленте.ру» сообщили в пресс-службе ведомства.

По данным Генпрокуратуры, литовская организация представляет угрозу конституционному строю и безопасности Российской Федерации.

В настоящий момент информацию о таком решении направили в Минюст России для внесения сведений в соответствующий перечень.

Ранее стало известно, что Генпрокуратура России признала нежелательной деятельность в стране компании Medusa Project (владелец издания «Медуза», внесена Минюстом в реестр иноагентов).