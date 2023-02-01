ФБР не нашло секретных документов в доме Байдена

ФБР не нашло секретных документов в доме президента США Байдена в Рехобот Бич

Сотрудники Федерального бюро расследований (ФБР) не нашли секретных документов во время обыска в доме президента США Джо Байдена в Рехобот Бич. Об этом сообщил адвокат американского президента Боб Бауэр, передает корреспондент CNN Фил Мэттингли в Twitter.

«Документов с грифом секретности обнаружено не было. Министерство юстиции "взяло для дальнейшего рассмотрения некоторые материалы и рукописные заметки, которые, по-видимому, относятся к его пребыванию на посту вице-президента"», — написал он.

1 февраля сообщалось, что ФБР начало обыск в доме Байдена в Рехобот Бич по делу о секретных документах. Источник, знакомый с ситуацией, сообщил, что при обыске правоохранители не предъявили ордера и он был проведен по обоюдному согласию.

Ранее ФБР обыскало резиденции Байдена в Уилмингтоне и Рехобот-Бич в поисках других файлов.