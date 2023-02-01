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03:24, 1 февраля 2023Бывший СССР

В Запорожской области сообщили о выстраивании новой линии обороны

Рогов сообщил о новой линии обороны в Запорожской области с учетом занятых рубежей

Фото: пресс-служба Минобороны РФ / РИА Новости

Первая линия обороны российской армии в Запорожской области сдвинулась вперед, теперь ее выстраивают и дополняют с учетом новых занятых рубежей. Об этом РИА Новости сообщил председатель движения «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов.

По его словам, в январе в результате наступательных действий российской армии на запорожской линии боевого соприкосновения суммарно удалось достичь больше, чем за несколько месяцев до этого, и войска закрепили достигнутые успехи.

31 января Рогов рассказал, что Вооруженные силы Украины (ВСУ) практически везде покинули первую линию обороны в Запорожской области и отошли на заранее подготовленные позиции «на второй и третьей линии». Рогов также добавил, что планы ВСУ начать наступление в регионе были «на время сорваны».

Ранее британская разведка признала успехи российской армии в ходе спецоперации. Отмечалось, что за последнее время Россия смогла добиться значительного прогресса в окружении украинского крупного пункта обороны — города Артемовска (украинское название — Бахмут). По мнению Минобороны Британии, российское командование планирует развить успех и организовать наступление в том числе на других участках фронта.

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Марина Совина
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