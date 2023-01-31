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18:42, 31 января 2023Мир

Британская разведка признала значительный прогресс России в боях за Артемовск

Минобороны Британии: разведка сообщает о значительном прогрессе России в боях за Артемовск

Фото: РИА Новости

За последнее время Россия смогла добиться значительного прогресса в окружении украинского крупного пункта обороны — города Артемовска (украинское название — Бахмут). Успехи российской армии признала британская разведка в отчете Минобороны. Он появился в Twitter.

«Существует реальная вероятность того, что Россия продолжит добиваться локальных успехов [в ходе боев] в этом секторе», — сообщает британская разведка. По мнению Минобороны, российское командование планирует развить успех и организовать наступление в том числе на других участках фронта.

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Виктория Кондратьева
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