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23:26, 1 февраля 2023Мир

США призвали расширить Совбез ООН для снижения влияния России

Постпред США Томас-Гринфилд призвала расширить Совбез ООН для снижения влияния России
Линда Томас-Гринфилд

Линда Томас-Гринфилд. Фото: Monicah Mwangi / Reuters

Постоянный представитель США Линда Томас-Гринфилд заявила, что число членов Совета безопасности (СБ) ООН необходимо увеличить для снижения влияния на него России. Об этом сообщает Bloomberg.

По ее словам, работа СБ ООН практически остановилась по вопросам Украины, Ирана и другим темам из-за полярного мнения стран с правом вето. Она добавила, что в течение 2022 года Россия и Китай блокировали любые усилия по «привлечению КНДР к ответственности».

Томас-Гринфилд назвала напряженными отношения между постоянными членами Совета безопасности ООН. «Мы должны найти решение <...>. Пришло время реформ», — заявила она.

Дипломат также упомянула частную военную компанию (ЧВК) «Вагнер». Она отметила, что намерена приложить усилия для снижения влияния организации на Украине и в Африке.

24 января Томас-Гринфилд не позволила корреспонденту BBC News в Нью-Йорке Лоре Тревельян договорить и остановила репортера после того, как та сказала, что «США продлевают войну, вооружая Украину». «Россия продлевает войну, продолжая нападать на Украину... Украина должна защищаться. Если Украина не будет защищаться, ей — конец», — такими словами постпред прервала журналистку.

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Марина Совина
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