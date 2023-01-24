Постпред при ООН прервала репортера после слов о роли США в конфликте на Украине

Постпред США при ООН прервала репортера, указавшую на влияние США на конфликт на Украине

Американский постпред при ООН Линда Томас-Гринфилд не позволила корреспонденту BBC News в Нью-Йорке Лоре Тревельян договорить и остановила репортера после того, как та сказала, что «США продлевают войну, вооружая Украину». Об этом пишет РИА Новости.

«Россия продлевает войну, продолжая нападать на Украину... Украина должна защищаться. Если Украина не будет защищаться, ей конец», — такими словами постпред прервала журналистку.

С 25 по 29 января Томас-Гринфилд посетит Гану, Мозамбик и Кению, где в том числе обсудит влияние конфликта на Украине на глобальную продовольственную безопасность. Один из вопросов репортеров в том числе касался того, может ли США гарантировать Африке прекращение боев путем переговоров. Постпред ответила, что такие гарантии может дать только Россия.

По словам министра обороны США Ллойда Остина, с начала российской специальной военной операции Белый дом направил Украине более 26,7 миллиарда долларов на военную помощь.