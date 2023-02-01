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18:54, 1 февраля 2023Экономика

В Госдуме назвали оптимальный курс доллара

Депутат Аксаков назвал оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77-78 рублей
СюжетКурс доллара:

Фото: Alexander Grey / Unsplash

Депутат Государственной Думы, глава думского комитета по финансовому рынку Анатолий Аксаков в интервью «Парламентской газете» назвал оптимальным для экспортеров и импортеров доллар за 77–78 рублей.

Он считает, что снижение курса российской валюты к американской в последнее время происходит больше из-за политических, а не из-за экономических факторов. Аксаков назвал ситуацию на рынке колеблющейся. Курс в 77–78 рублей «позволит сбалансировать интересы экспортеров нашей российской продукции, чтобы они могли получаемую валюту обменивать на больший объем рублевой массы и направлять ее на решение экономических задач», отметил депутат.

Аксаков добавил, что «курс должен быть выгоден и импортерам, которые закупают оборудование и комплектующие для нашей экономики». «Сегодняшний курс я бы назвал вполне приемлемым и для экспортеров, и для импортеров», — подытожил Аксаков.

Причиной резкого ослабления рубля в декабре стало несколько временных факторов — ограниченные продажи валюты экспортерами и повышенный спрос со стороны населения, заявил ранее ЦБ.

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Платон Щукин
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