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17:41, 19 января 2023Экономика

ЦБ объяснил декабрьское ослабление рубля

ЦБ объяснил резкое ослабление рубля в декабре снижением продаж валюты экспортеров

Фото: Shutterstock

Причиной резкого ослабления рубля в декабре стало несколько «временных факторов» — ограниченные продажи валюты экспортерами и повышенный спрос со стороны населения, объяснил Центробанк (ЦБ). Об этом регулятор сообщает в «Обзоре рисков финансовых рынков», документ опубликован на сайте организации.

ЦБ отмечает, что в первый месяц действия эмбарго и потолка на российскую нефть «среднедневные чистые продажи валюты 29 крупнейших российских компаний-экспортеров«» снизились на шесть процентов в месячном выражении. Сокращение было вызвано падением выручки компаний, в результате во второй половине декабря экспортеры продали валюты на 24 процента меньше, чем в первой половине месяца (37,7 миллиарда рублей). Регулятор подчеркивает, что отчасти это носило сезонный характер, но также было связано с удешевлением углеводородов, а также падением объемов поставок газа и нефти за рубеж.

Приобретали валюту, как правило, небольшие банки, а также население. Около 70 процентов всех покупок иностранной валюты (386 миллиарда рублей) было совершено во второй половине месяца. Среди покупателей были клиенты, выкупающие бизнес у компаний из «недружественных» стран, которые были покинули российский рынок из-за санкций, введенных на фоне начала военных действий на Украине. На динамике курса также негативно сказался объем покупок валюты гражданами через биржу и банки — в общей сложности в ноябре и декабре физлица приобрели валюты на 70,1 миллиарда и 154,2 миллиарда рублей соответственно.

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Несколько раз в течение месяца рубль резко укреплялся, однако через некоторое время продолжал падение. ЦБ указывает, что 15 декабря за день было продано иностранной валюты на 25,8 миллирда рублей, но не объясняет, с чем связан подобный всплеск.

В очередной раз курс рубля резко вырос в ходе торгов 11 января. Тогда национальная валюта отреагировала на сообщения российского Центрального банка и Министерства финансов. Регулятор намерен с 13 января вернуться к операциям с иностранной валютой в валютной паре «китайский юань-рубль» в рамках реализации Минфином России механизма бюджетного правила. Таким образом Минфин планирует компенсировать потери бюджета — 54,5 миллиарда рублей нефтегазовых доходов, которые не поступят по итогам января.

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Мария Грушко
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