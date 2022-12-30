Курс рубля резко вырос

Курсы доллара и евро упали на два рубля

В начале торгов на Московской бирже курсы доллара и евро теряют 2,5 процента и 1,5 процента соответственно, в среднем валюты подешевели на два рубля, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 11:30 доллар упал до 70,35 рубля, на минимуме он доходил до 70,29 рубля. За три часа до этого времени доллар торговался на уровне выше 72,5 рубля. Евро снизился до 74,85 рубля, утром валюта поднималась до 76,49 рубля.

Российская валюта с начала декабря упала по отношению к доллару и евро более чем на 15 процентов, обе иностранные валюты прибавили по десять рублей.