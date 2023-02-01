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14:14, 1 февраля 2023Мир

В Австрии потребовали отмены санкций против России

Пикетирующие в Вене потребовали отмены санкций против России

Фото: Georges Schne / Globallookpress.com

В столице Австрии Вене проходит пикет с требованием об отмене антироссийских санкций. Об этом пишет РИА Новости.

Сообщается, что несколько десятков человек вышли на митинг возле штаб-квартиры энергоконцерна Wien Energie с требованием снизить тарифы на электричество, сильно выросшие на фоне санкционной политики против России. Пикетирующие, вышедшие с австрийскими флагами, также требуют сохранения нейтралитета страны в конфликте на Украине.

Ранее австрийский оппозиционный политик Эрвин Ангегер призвал правительство провести национальный референдум по вопросу поддержки населением режима антироссийских санкций. Он потребовал от Евросоюза и правительства Австрии отменить ограничения против Москвы, так как они «с треском провалилась».

До этого экс-вице-канцлер Австрии Хайнц-Кристиан Штрахе заявил, что Европа ошибочно считала, что в результате введения санкций Россия ослабнет. В первую очередь от ограничений пострадали сами европейцы, указал он.

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Глеб Бажуткин
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