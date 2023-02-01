Вор в законе Рашид Джамбульский отверг принадлежность к преступной иерархии

Вор в законе Рашид Джамбульский на суде отверг принадлежность к преступной иерархии

В ходе заседания в Верховном суде Татарстана подсудимый Рашид Хачатрян, известный в криминальном мире как вор в законе Рашид Джамбульский, отверг свою вину в занятии высшего положения в преступной иерархии. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает «БизнесOnline».

По словам Джамбульского, дававшего показания в суде, хотя он действительно всю жизнь зарабатывал воровством и другими преступлениями, к иерархии в криминальном мире он не принадлежит. «Я принадлежу себе и своей семье. Я всю жизнь живу без закона, зачем мне это пихают?» — заявил подсудимый. Хачатрян заявил, что приводимые стороной обвинения прозвища имеют лишь географическую привязку к местам его бывшего проживания.

По версии следствия, обвиняемый руководил преступным миром Татарстана и Оренбургской области, лично, по телефону и через посредников управляя контингентом в колониях и являясь судьей, решающим сложные вопросы в криминальном мире.

Помимо статьи 210 («Занятие высшего положения в преступной иерархии») УК РФ Джамбульскому инкриминируют руководство преступным сообществом, в которое входили две ОПГ. Одна из группировок специализировалась на вымогательстве у бизнесменов под угрозой расправы. Вторая ОПГ занималась аферами с недвижимостью и наследством через подделку документов на имущество. Вместе с ним по делу проходят девять фигурантов.

6 декабря 2021 года бывший участник ОПГ Даниил Чикуров по прозвищу Мякиш дал показания и рассказал, что попал в группировку Джамбульского, после того как обратился к нему за помощью. Он назвал в суде Джамбульского вором в законе, руководившим ОПГ «Татарские».