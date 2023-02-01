Матвиенко рассказала о кандидатах на пост главы Счетной палаты

Председатель СФ Матвиенко: список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился

Список кандидатов на пост главы Счетной палаты сузился, однако окончательная тройка пока не сформирована, идут консультации. Об этом рассказала РИА Новости председатель Совета Федерации (СФ) Валентина Матвиенко.

По ее мнению, спешка в выборе кандидатов на эту должность неуместна, так как «ошибиться нельзя». Матвиенко призвала не гадать на кофейной гуще, комментируя сообщения СМИ о возможных претендентах на пост главы Счетной палаты. Она напомнила, что после определения трех приоритетных кандидатов СФ обнародует их имена, а затем направит список президенту для окончательного решения.

В конце ноября бывший председатель Счетной палаты Алексей Кудрин был досрочно освобожден от должности Советом Федерации по представлению президента России Владимира Путина. Новым местом работы Кудрина стала компания «Яндекс», где он занял должность советника по корпоративному развитию.

Ранее 1 февраля «Ведомости» со ссылкой на пять источников, близких к Счетной палате, правительству и администрации президента, сообщали, что главным кандидатом на пост председателя Счетной палаты стал Министр юстиции Константин Чуйченко. При этом 20 января РБК писал, что с наибольшей вероятностью на пост назначат замглавы администрации президента Дмитрия Козака. Журналисты «Ведомостей» утверждают, что его кандидатура в данный момент не рассматриваются.