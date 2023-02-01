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02:32, 1 февраля 2023Бывший СССР

Венгрия напомнила Украине об установке Киевом памятников пособникам нацистов

Венгрия напомнила мэру Днепропетровска, что Украина ставит памятники нацистским пособникам

Фото: Ilya Galakhov / Globallookpress.com

Ответственный за офис премьер-министра Венгрии Виктора Орбана госсекретарь Янош Надь ответил мэру Днепропетровска Борису Филатову, который ранее резко раскритиковал венгерскую политику. Надь напомнил, что украинские власти ставят памятники нацистским пособникам, которые убивали еврейских и польских жителей. Об этом он написал на своей странице в Facebook (запрещенная в РФ соцсеть; принадлежит корпорации Meta, которая признана в РФ экстремистской и запрещена).

Надь отметил, что вопрос о том, кто кого и где ненавидит, очень субъективен. И то, что Венгрия стремилась угодить тиранам, по словам госсекретаря, является искажением. «Думаю, что гражданину страны, чье название означает «у края», надо бы знать, как сложно балансировать на периферии великих держав и под их постоянным давлением», — заявил политик.

Надь заявил, что не считает уместным установку по всей Украине памятников лицам, сотрудничавшим с нацистами. «Скромность и знание истории были бы обоснованы», — ответил Янош Надь мэру Филатову.

Он также напомнил, что украинские военные «в составе Красной Армии участвовали в подавлении революции 1956 года в Венгрии».

28 января официальный представитель украинского МИД Олег Николенко сообщил, что венгерского посла вызовут в министерство. Как уточнили в ведомстве, от дипломата потребуют объяснить слова Орбана, который назвал Украину ничейной землей. Отмечается, что в Киеве сочли это заявление пренебрежительным.

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Екатерина Подвигина
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