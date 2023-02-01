Пассажирка упала при посадке в самолет и умерла спустя год борьбы за жизнь

Семья скончавшейся после падения на телетрапе пассажирки обвинила в ее смерти авиакомпанию

Семья пассажирки самолета, которая скончалась спустя 11 месяцев от травм, полученных в результате неудачного падения при посадке в самолет, обвинила летный экипаж в неоказании надлежащей помощи. Об этом пишет Daily Mail.

Инцидент произошел в феврале 2022 года, в аэропорту Форт-Лодердейл. 25-летняя Габи Ассулин (Gaby Assouline), страдающая редким генетическим заболеванием, из-за которого вынуждена передвигаться в инвалидном кресле, садилась на борт самолета авиакомпании Southwest Airlines, чтобы отправиться к своей сестре в Денвер. Во время движения по телетрапу коляска Ассулин попала в стык, в результате чего девушку выбросило с сиденья.

Американка приземлилась на голову, сломав шею и повредив спинной мозг. Она осталась парализована ниже шеи и потеряла возможность говорить. Девушка оставалась под наблюдением врачей почти год — однако спустя 11 месяцев борьбы за жизнь она умерла.

В марте семья Ассулин подала иск в суд на Southwest Airlines, в котором утверждает, что сотрудники авиакомпании, а также подрядчик перевозчика проявили небрежность в обслуживании рейса и отказали пассажирке в надлежащей помощи при посадке в самолет.

Ранее в ноябре 2022 года бортпроводница авиакомпании Delta Airlines пригрозила пассажиру с ограниченными возможностями оружием за отказ покинуть самолет и попала на видео. Ситуация обострилась, когда одна из стюардесс в очередной раз призвала блогера покинуть лайнер и подождать коляску в другом месте.