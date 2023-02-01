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12:16, 1 февраля 2023Мир

Вице-президент бундестага прибыла в Киев

Вице-президент немецкого бундестага Катрин Геринг-Эккардт прибыла в Киев
Катрин Геринг-Эккардт

Катрин Геринг-Эккардт. Фото: Hannibal Hanschke / Reuters

Вице-президент немецкого бундестага Катрин Геринг-Эккардт написала в Twitter, что прибыла в Киев.

По словам немецкого политика, в украинскую столицу она прибыла ночным поездом. В ближайшие несколько дней Геринг-Эккардт намерена получить представление о восстановлении, гуманитарной ситуации и трудностях повседневной жизни в городе.

Ранее Геринг-Эккардт выступила за отправку Киеву боевых машин пехоты Marder, а также танков Leopard. «Мы должны сделать и поставить все, что возможно», — призвала она.

22 января сообщалось, что японский премьер Фумио Кисида может в середине февраля посетить Киев и провести переговоры с украинским президентом Владимиром Зеленским. Японский политик также хочет осмотреть районы Украины, где ранее проходили бои.

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Варвара Кошечкина
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