Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
21:52, 1 февраля 2023Россия

Стали известны подробности о взрыве в Мелитополе

Власти Мелитополя назвали причиной взрыва в городе работу российских систем ПВО

Фото: РИА Новости

Причиной прозвучавшего в Мелитополе взрыва стала работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале со ссылкой на силовые ведомства.

Администрация Мелитополя заверила, что город находится под надежной защитой.

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

О звуках взрыва в городе стало известно ранее вечером в среду, 1 февраля. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, всего в городе прозвучало два взрыва в 20:32.

Ранее стало известно, что Брянская и Белгородская области дважды за день подверглись обстрелам. Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система ПВО, были сбиты два снаряда. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. В результате атаки на Брянскую область нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Пригожин заявил о взятии под контроль села в ДНР
Клуб второй по силе португальской лиги пригласил 55-летнего японского футболиста
Стали известны подробности о взрыве в Мелитополе
В США раскрыли единственный шанс на спасение Зеленского
В Мелитополе прозвучал взрыв
Власти Пакистана задержали 23 человека после взрыва в мечети
Женщина разбила сотруднице полиции голову камнем и обвинила в этом птицу
Джонсон призвал США поставить Украине артиллерию дальнего радиуса действия
Санкции помешали Equinor помочь в расследовании взрывов на «Северных потоках»
Бывшего вице-президента РЖД арестовали в Москве
Все новости
РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSПравовая информация
© 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.