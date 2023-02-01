Стали известны подробности о взрыве в Мелитополе

Власти Мелитополя назвали причиной взрыва в городе работу российских систем ПВО

Причиной прозвучавшего в Мелитополе взрыва стала работа российских систем противовоздушной обороны (ПВО) в небе над городом. Об этом местные власти сообщили в Telegram-канале со ссылкой на силовые ведомства.

Администрация Мелитополя заверила, что город находится под надежной защитой.

Информации о пострадавших и повреждениях нет.

О звуках взрыва в городе стало известно ранее вечером в среду, 1 февраля. По словам председателя движения «Мы вместе с Россией» Владимира Рогова, всего в городе прозвучало два взрыва в 20:32.

Ранее стало известно, что Брянская и Белгородская области дважды за день подверглись обстрелам. Над Белгородским районом и Шебекинским округом сработала система ПВО, были сбиты два снаряда. По предварительным данным, пострадавших и повреждений нет. В результате атаки на Брянскую область нарушено электроснабжение в двух населенных пунктах, пострадавших и разрушений гражданских объектов нет.

