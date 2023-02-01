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20:37, 2 февраля 2023Из жизни

Огромный питон проглотил домашнюю кошку и ее котят

Newsweek: змеелов в Австралии изловил проглотившего кошку с котятами питона

Фото: David Clode / Unsplash

Змеелов вблизи австралийского города Брисбен, штат Квинсленд, изловил питона, который заполз на территорию частного дома и проглотил домашнюю кошку и ее котят. Об этом сообщает Newsweek.

Жительница частного дома не нашла кошку и ее котят, а вместо этого обнаружила огромного питона рядом с тем местом, где любила спать ее питомица. Женщина вызвала змеелова Тиарнаха Кингэби. Специалист приехал на вызов и изловил змею.

Поскольку живот рептилии был сильно раздут, было очевидно, что змея проглотила и кошку, и котят. «Да, это с большой долей вероятности кошки заказчицы», — прокомментировал владелец сервиса по удалению рептилий Джош Касл.

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Кингэби вывез змею с участка женщины и выпустил ее в дикую природу.

Рептилии в Австралии становятся более активными в теплые летние месяцы. Они часто заползают на территории жилых домов в поисках добычи и укрытия. Чаще всего питоны питаются мелкими грызунами, млекопитающими и ящерицами. Эти змеи не ядовиты и убивают своих жертв путем удушения. Они целиком проглатывают добычу, а затем переваривают ее в течение нескольких дней.

Ранее сообщалось, что в Австралии ромбический питон убил поссума с детенышами, но потерпел неудачу, когда начал их глотать. Рептилия не оставляла попыток проглотить добычу в течение четырех часов, однако поссум с детенышами оказались слишком крупными.

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Алиса Дмитриева
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