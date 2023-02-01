В Австралии нашли пропавшую при транспортировке радиоактивную капсулу

Reuters: в Австралии после продолжительных поисков нашли пропавшую радиоактивную капсулу

После продолжительных поисков, которые почти неделю велись на автодороге протяженностью более 1,4 тысячи километров, в Австралии нашли пропавшую капсулу с высокорадиоактивным веществом цезием-137, потерянную на западе страны во время транспортировки. Об этом со ссылкой на представителя экстренных служб сообщает Reuters.

Комментируя эту новость, министр по чрезвычайным ситуациям штата Западная Австралия Стивен Доусон отметил, что поисковым отрядам, в которые вошли сотни сотрудников департамента пожарной охраны штата и аварийно-спасательных служб, а также служащие Минобороны Австралии и Австралийского агентства по ядерной безопасности, буквально удалось найти иголку в стоге сена. Он добавил, что в настоящий момент военные проверяют состояние капсулы. По его словам, 2 февраля ее планируется доставить на территорию охраняемого объекта в городе Перт.

Ранее сообщалось, что горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла капсулу с высокорадиоактивным веществом, длительный контакт с которым может спровоцировать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак. Предположительно, она выпала из грузовика на трассе в Австралии при транспортировке из шахты на склад в период с 12 по 16 января. Отмечалось, что пропажу капсулы, которая находилась в специальном контейнере, заметили лишь спустя девять дней.

Указывалось, что в Rio Tinto извинились за инцидент. Представитель компании Саймон Тротт заверил, что предприятие серьезно относится к произошедшему. Жителям рекомендовали при обнаружении капсулы держаться от нее на расстоянии не менее пяти метров, а также связаться с представителями властей.