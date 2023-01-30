Грузовик потерял радиоактивную капсулу на трассе в Австралии

ABC News: грузовик потерял крайне радиоактивную капсула с цезием-137 на трассе в Австралии

Горнодобывающая компания Rio Tinto потеряла капсулу с высокорадиоактивным веществом. Предположительно, она выпала из грузовика на трассе в Австралии при транспортировке из шахты на склад. Об этом сообщает телеканал ABC News.

Инцидент произошел в период с 12 по 16 января. Грузовик выехал из шахты и прибыла в город Перт в Западной Австралии. Пропажу капсулы, которая находилась в специальном контейнере, заметили лишь девять дней спустя.

Как сообщили в компании, металлический цилиндр серебристого цвета размером шесть на восемь миллиметров содержит небольшое количество крайне радиоактивного цезия-137. По словам экспертов, длительный контакт с этим веществом вызвать ожоги кожи, острую лучевую болезнь и рак.

В Rio Tinto извинились за этот инцидент. Представитель компании Саймон Тротт заверил, что предприятие серьезно относится к произошедшему. Жителям рекомендовали при обнаружении капсулы держаться от нее на расстоянии не менее пяти метров, а также связаться с представителями властей.

Ранее в аэропорту Лондона при досмотре посылки обнаружили следы урана. Работники службы связались с подразделением по борьбе с терроризмом. По словам представителя полиции Ричарда Смита, количество радиоактивного вещества было незначительным. В ведомстве полагают, что инцидент «не связан с какой-либо прямой угрозой».