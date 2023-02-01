Российский подросток на уроке в колледже потерял сознание и попал в реанимацию
В Санкт-Петербурге во время занятия в колледже потерял сознание 16-летний подросток. Об этом со ссылкой на «Агентство журналистских расследований» сообщает «Фонтанка».
16-летний подросток учится на первом курсе колледжа на улице Маршала Говорова — после случившегося его доставили в реанимацию детской городской больницы №5, медики оценивают состояние россиянина как крайне тяжелое.
Предварительно, студенту могло стать плохо из-за употребления запрещенных веществ — в его крови нашли галлюциногенное вещество. По факту случившегося полиция начала проверку.
Ранее в одной из школ Воронежа во время урока скончался восьмилетний мальчик. Похожий случай произошел в Копейске Челябинской области, где смерть ребенка наступила во время урока физкультуры. Медики и учителя на месте провели первые реанимационные действия, однако спасти мальчика не удалось.