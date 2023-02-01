США предрекли рост цен на бензин

Аналитик Юшков допустил рост цен на бензин в США

Поставщики, снабжающие США нефтью и нефтепродуктами, вскоре могут переключиться на европейский рынок, что спровоцирует резкий рост цен на топливо. Впрочем, вероятнее всего, рост цен не окажется особенно длительным, ситуация стабилизируется за несколько месяцев. Об этом в разговоре с «Лентой.ру» заявил ведущий аналитик Фонда национальной энергетической безопасности Игорь Юшков.

«До апреля 2022 года Россия была крупным поставщиком нефти и нефтепродуктов в США, продавая в основном мазут. Дело в том, что многие американские нефтеперерабатывающие заводы (НПЗ) в основном настроены под тяжелую сернистую нефть, которую раньше закупали в Венесуэле. Потом против этой страны ввели санкции и закупать стали у нас. Однако в апреле прошлого года санкции были введены и против российских нефти и нефтепродуктов», — напомнил Юшков.

Сейчас, по словам аналитика, большие объемы мазута, дизеля других российских нефтепродуктов перенаправляются на азиатские рынки, вследствие чего заниматься перестройкой логистики придется и Европе. Юшков допустил, что те поставщики, которые сегодня снабжают США, могут переключиться на страны ЕС, что спровоцирует кризис на американском рынке.

«В США сейчас сезон ремонта НПЗ — то есть, и так наблюдается дефицит. А перестройка рынка, уход привычных поставщиков, могут стать причиной дополнительных проблем. В частности, можно говорить о всплеске цен на бензин. Впрочем, катастрофы не случится, эта не та история, которая длится годами. Логистику перестроят за несколько месяцев», — считает аналитик.

Ранее Bloomberg сообщил, что США могут столкнуться с дефицитом бензина из-за санкций ЕС в отношении российских нефтепродуктов. Также сообщалось, что добыча нефти в России в 2023 году сократится на миллион баррелей в сутки, при этом на рынке ее может заменить американская.