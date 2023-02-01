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11:23, 1 февраля 2023Экономика

Российской нефти предсказали замену на американскую

МЭА: в 2023 году добыча нефти в России упадет на 1 млн б/с, в США вырастет на 1 млн б/с

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Добыча нефти в России в 2023 году сократится на миллион баррелей в сутки, при этом на рынке ее может заменить американская, поскольку в США ожидается рост добычи в таком же объеме. Такой прогноз на семинаре вашингтонского Центра стратегических и международных исследований дал глава Международного энергетического агентства (МЭА) Фатих Бирол, сообщает «Коммерсантъ».

При этом он предупредил, что объемов может не хватить, потому что на нефтяной рынок сильно влияет ситуация в Китае. В минувшем году из-за коронавирусных ограничений потребление нефти и газа в этой стране сократилось впервые за 40 лет, но если экономика КНР продолжит восстановление, то рост спроса может оказать давление на нефтяные рынки.

До этого МЭА предсказало, что в первом полугодии предложение нефти может превышать спрос или находиться в равновесии с ним, а вот дальше формируются условия для дефицита.

Главным фактором неопределенности тогда тоже назывались ситуация в Китае и экспорт из России. По оценкам агентства, спрос по итогам 2023 года вырастет на 1,9 миллиона баррелей в сутки, до 101,7 миллиона, а предложение — на миллион баррелей.

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С 1 февраля вступили в силу ответные меры России на потолок цен на нефть, введенный странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией. Согласно указу президента Владимира Путина, российским компаниям запрещается поставлять нефть и нефтепродукты иностранным покупателям, если в контрактах «прямо или косвенно предусматривается использование механизма фиксации предельной цены».

Запрет должен действовать до 1 июля. При этом ответственность за нарушение его требований не прописана, а кроме того, в отдельных случаях поставщики могут получить разрешение на поставки даже на таких условиях.

Ранее сообщалось, что США выступают против пересмотра потолка цен на российскую нефть, на чем настаивает ряд стран Евросоюза, потому что считают текущие условия в 60 долларов за баррель оптимальными для снижения доходов Москвы.

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Платон Щукин
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