В российском регионе нашли два самолета Ан-2 с одинаковым бортовым номером

В Якутии полиция нашла два самолета Ан-2 с одинаковым бортовым номером

В Оймяконском районе Якутии нашли два самолета Ан-2 с одинаковыми бортовыми номерами. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Telegram-канал Baza.

По данным канала, один из «кукурузников» перекрасили и сменили на нем бортовые номера, чтобы скрыть авиакатастрофу. Переделанный самолет выдали за тот, что полгода назад совершил жесткую посадку.

Арендодатель обратил внимание, что его «кукурузник» из желто-зеленого стал бело-голубым и попытался выяснить причины изменений. Вскоре рядом с изменившимся бортом был замечен под тентом такой же Ан-2, но сломанный и без крыльев. Номера на обоих самолетах совпадали. Прибывшие полицейские установили, что на целом самолете старый номер стерт.

По факту авиапроисшествия возбуждено уголовное дело по статье 263 («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта») УК РФ. Повреждения «кукурузника» оценили в три миллиона 900 тысяч рублей.

Ранее сообщалось, что Мосгорсуд оставил в СИЗО отправившего деталь военного самолета в Китай бизнесмена из Омска.