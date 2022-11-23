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09:56, 23 ноября 2022Силовые структуры

Отправившего деталь самолета в Китай российского бизнесмена оставили в СИЗО

Мосгорсуд оставил в СИЗО отправившего деталь военного самолета в Китай бизнесмена из Омска

Фото: Maksim Konstantinov / Globallookpress.com

Мосгорсуд оставил в СИЗО бизнесмена Дмитрия Ганжу, отправившего лопатку компрессора двигателя военного самолета в Китай. Об этом в среду, 23 ноября, сообщает «Коммерсантъ».

Также вместе с ним по делу проходят двое граждан Китая — Дяо Чуцяо и У Сюнюй. Им предъявлено обвинение в покушении на групповую контрабанду. Преступление выявили сотрудники ФСБ.

По данным спецслужбы, китайцы купили деталь самолета, а предприниматель согласился им помочь и отправить ее из Омска по почте. Лопатку он задекларировал как запчасти для садовой техники. Посылку еще до пересечения границы перехватили сотрудники ФСБ.

Когда Ганжа узнал об этом, то выехал из квартиры, попытался предупредить о провале своих сообщников и уничтожить флешки с документами, подтверждающими его причастность к контрабанде.

В результате троих соучастников задержали и под конвоем отправили из Омска в Москву.

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Елизавета Новикова
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