В Пентагоне со скептицизмом отнеслись к отказу Байдена поставить Киеву F-16

WP: в Пентагоне со скептицизмом встретили отказ Байдена поставить Украине истребители F-16

В Пентагоне со скептицизмом встретили резкое заявление президента США Джо Байдена о том, что Вашингтон не будет поставлять Киеву истребители F-16. Об этом сообщает газета The Washington Post (WP) со ссылкой на источники.

Отмечается, что некоторые официальные лица указали на манеру администрации США менять свое решение после первоначального отказа. Один из представителей оборонного ведомства признал, что планы Пентагона относительно F-16 вряд ли изменятся в ближайшее время, однако существует вероятность сценария, похожего на тот, что был с поставками Украине танков Abrams.

Также собеседники издания допустили развитие событий, при котором американские союзники предоставят Киеву самолеты с разрешения Вашингтона.

Ранее президент США Джо Байден заявил, что американская сторона не будет передавать украинским военным истребители F-16. «Нет», — ответил он на вопрос журналистов. При этом Минобороны США допускало отправку боевых самолетов Киеву. Заместитель официального представителя Пентагона Сабрина Сингх уточнила, что Вашингтон не собирается снимать с рассмотрения поставки какого-либо оружия. Она отметила, что данные самолеты являются «сложной системой» вооружений, которые требуют обучения.