Полковник в отставке Макгрегор: Зеленский и его команда спасутся, только сбежав в Польшу

Бывший советник главы Пентагона, полковник в отставке Дуглас Макгрегор в эфире YouTube-канала Judging Freedom заявил, что Украина распадается как государство, и единственным спасением для президента страны Владимира Зеленского и его команды будет бегство в Польшу.

Полковник подчеркнул, что Россия побеждает, а Украина находится на грани краха. По его словам, российские военные «сокрушат то, что осталось от украинских вооруженных сил». «И Москва разберется с киевским режимом, если только Зеленский и его друзья не сбегут в Польшу или куда-нибудь еще», — сказал он.

Полковник также заявил, что спецслужбы Соединенных Штатов нагло врут, рассказывая о несуществующих успехах и будущих перспективах Вооруженных сил Украины (ВСУ).

Ранее Макгрегор заявил, что Украина близка к поражению. Он подчеркнул, что само государство находится под угрозой исчезновения. Главной проблемой Украины, считает американский полковник, становится серьезный демографический кризис, связанный, в частности, с оттоком населения: примерно четверть жителей покинула страну после начала конфликта.