МИД заявил об угрозах США отказывающимся от антироссийских санкций странам

Захарова: США угрожают санкциями странам, которые не хотят прерывать партнерство с Россией

США угрожают вторичными санкциями нейтральным странам, которые не хотят прерывать партнерство с Россией в угоду решениям Вашингтона. В защиту отказывающихся от антироссийских санкций Запада стран выступила официальный представитель МИД России Мария Захарова, сообщает РИА Новости.

«Движимые навязчивым стремлением причинить максимально возможный вред России, США все чаще опускаются до использования угроз вторичными санкциями для того, чтобы вынудить нейтральные государства свернуть сотрудничество с нашей страной и при этом называют это солидарностью. Это не солидарность, это шантаж и угрозы», — рассказала дипломат.

Ранее Мария Захарова заявила, что западные неправительственные организации вынуждены нехотя подтверждать военные преступления Украины. «Показательно, что военные преступления киевского режима подтверждают уже даже западные неправительственные организации, с трудом, еле-еле, бесконечно инкорпорируя во всех своих пресс-релизах и заявлениях ссылки на то, что и "Россия делает так же"», — отметила она.