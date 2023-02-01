Захарова указала на признание Западом военных преступлений Украины

Захарова: западные организации с трудом признают военные преступления Украины

Официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что западные неправительственные организации вынуждены нехотя подтверждать военные преступления Украины. Трансляция брифинга доступна на сайте министерства.

Дипломат обратила внимание на публикацию правозащитной организации Human Rights Watch, в которой говорилось о неоднократном применении украинскими войсками запрещенных противопехотных мин.

«Показательно, что военные преступления киевского режима подтверждают уже даже западные неправительственные организации, с трудом, еле-еле, бесконечно инкорпорируя во всех своих пресс-релизах и заявлениях ссылки на то, что и "Россия делает так же"», — заявила она.

Захарова подчеркнула, что о факте их применения ранее заявлял постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. В связи с этим она задалась вопросом о признании правоты Москвы, раз заявление на заседании Совбеза ООН сделал именно российский представитель. «Может, стоит признать, что и другие факты стоило бы принять во внимание, о которых говорит Россия?», — подчеркнула она.

Тем не менее дипломат уверена, что Украина не станет выполнять призыв организации расследовать инциденты применения противопехотных мин, потому что «в Киеве делают только то, что им указывают в США».