Human Rights Watch обвинила Украину в использовании запрещенных мин

Human Rights Watch обвинила Украину в использовании ВСУ запрещенных мин в Изюме

Вооруженные силы Украины (ВСУ) неоднократно применяли запрещенные противопехотные мины. Об этом говорится в заявлении правозащитной организации Human Rights Watch (HRW).

Уточняется, что зафиксирована гибель 11 мирных граждан в районе города Изюм от противопехотных мин «Лепесток», ранения получили около 50 гражданских, включая пятерых детей. При этом в половине случаев раны представляют собой травматические ампутации стопы или голени.

Сотрудник HRW Стив Гуз напомнил, что Украина является государством-участником Договора о запрещении мин 1997 года, который запрещает любое использование противопехотных мин. Несмотря на это, отметил он, ВСУ «разбросали тысячи мин на довольно большой площади»

Ранее ООН назвала недопустимым использование противопехотных мин «Лепесток» в ходе конфликта на Украине.

В ноябре страны-члены Конвенции о запрете противопехотных мин выпустили заявление, в котором говорилось, что Украина обладает более чем тремя миллионами «Лепестков». К 30 апреля 2023 года Киев должен вновь отчитаться о запасах.