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22:18, 25 ноября 2022Мир

Киев обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете мин

Украину обвинили в невыполнении обязательств по Конвенции о запрете противопехотных мин

Фото: Виктор Антонюк / РИА Новости

Украина и Греция по-прежнему не выполняют обязательства Конвенции о запрете противопехотных мин, пишет РИА Новости со ссылкой на заявление по итогам совещания стран-участниц конвенции.

В документе две страны, имеющие обязательства по ликвидации запасов, обвинили в невыполнении требований. «Греция и Украина, которые имеют невыполненные обязательства по уничтожению запасов, по-прежнему не соблюдают их», — подчеркивается в заявлении. Члены конвенции добавили, что Греция планирует подписать новый контракт с компанией в Хорватии, которая должна уничтожить оставшиеся 300 тысяч мин в течение 18 месяцев.

«Украина заявила, что у нее было 3,3 миллиона мин ПФМ-1 ("Лепесток") в запасах, подлежащих уничтожению до нынешнего конфликта», — уточнили эксперты. К 30 апреля 2023 года она должна вновь отчитаться о запасах.

Ранее ООН назвала недопустимым использование противопехотных мин «Лепесток» в ходе конфликта на Украине.

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Марина Совина
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