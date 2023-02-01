Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России

Глава Минздрава Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в Россиии

Употребление вейпов в России необходимо минимизировать. С таким призывом выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По мнению министра, следует перестать вовлекать население страны в эту привычку. Он напомнил, что вейпы особенно вредны для детей и подростков.

«Мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого», — заявил Мурашко на правительственном часе в Совфеде.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. Он объяснил это растущей популярностью среди несовершеннолетних россиян.

В сентябре 2022 года в Минздраве поддержали инициативу маркировать вейпы. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тогда сообщал, что разработкой этого законопроекта занимается ЛДПР.