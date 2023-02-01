Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России
Употребление вейпов в России необходимо минимизировать. С таким призывом выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.
По мнению министра, следует перестать вовлекать население страны в эту привычку. Он напомнил, что вейпы особенно вредны для детей и подростков.
«Мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого», — заявил Мурашко на правительственном часе в Совфеде.
18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. Он объяснил это растущей популярностью среди несовершеннолетних россиян.
В сентябре 2022 года в Минздраве поддержали инициативу маркировать вейпы. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тогда сообщал, что разработкой этого законопроекта занимается ЛДПР.