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12:35, 1 февраля 2023Россия

Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в России

Глава Минздрава Мурашко призвал минимизировать употребление вейпов в Россиии

Фото: Romain Blu / Unsplash

Употребление вейпов в России необходимо минимизировать. С таким призывом выступил глава Минздрава Михаил Мурашко, передает РИА Новости.

По мнению министра, следует перестать вовлекать население страны в эту привычку. Он напомнил, что вейпы особенно вредны для детей и подростков.

«Мы категорически стоим на позиции по сокращению употребления этого», — заявил Мурашко на правительственном часе в Совфеде.

18 января спикер Госдумы Вячеслав Володин поручил профильным комитетам внести предложения по вопросу о возможном запрете вейпов. Он объяснил это растущей популярностью среди несовершеннолетних россиян.

В сентябре 2022 года в Минздраве поддержали инициативу маркировать вейпы. Замглавы комитета Госдумы по охране здоровья Сергей Леонов тогда сообщал, что разработкой этого законопроекта занимается ЛДПР.

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Анна Щербакова
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