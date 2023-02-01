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18:38, 1 февраля 2023Бывший СССР

Зеленский обсудит с президентом Австрии энергетику

Президент Украины Зеленский обсудит с коллегой из Австрии Ван дер Белленом энергетику

Фото: Ukrainian Presidential Press Service / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский обсудит с коллегой из Австрии Александером Ван дер Белленом энергетику. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Приветствую в Киеве президента Австрии Александера Ван дер Беллена. Сегодня подробно обсуждаем вопросы энергетики, экономики, нашего гуманитарного сотрудничества, развития украинских общин», — рассказал украинский президент.

О визите Ван дер Беллена в Киев стало известно 1 февраля. Президент Австрии опубликовал фотографии с перрона железнодорожного вокзала в столице Украины. «Вместе с президентом [Владимиром] Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — заявил политик.

Ранее министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки после переговоров с австрийской коллегой Клаудией Таннер сообщил, что Будапешт и Вена не будут поставлять оружие Киеву. «Позиция Венгрии ясна: мы не поставляем оружие в зону конфликта, потому что хотим избежать его эскалации, и в этом отношении наша позиция совпадает с позицией Австрии», — высказался он.

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Кристина Есикова
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