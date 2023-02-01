Президент Австрии прибыл в Киев

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен прибыл с визитом в Киев

Президент Австрии Александер Ван дер Беллен сообщил в Twitter, что прибыл с визитом в Киев.

Политик опубликовал фотографии с перрона железнодорожного вокзала в украинской столице. «После почти года войны Украина не забыта. Вместе с президентом [Владимиром] Зеленским и смелым народом Украины мы выступаем за европейские ценности», — высказался он.

Ранее стало известно, что Будапешт и Вена не будут поставлять оружие Украине. Министр обороны Венгрии Криштоф Салай-Бобровницки ответил на соответствующие призывы после переговоров с австрийской коллегой Клаудией Таннер.