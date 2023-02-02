Найден препарат от старения стволовых клеток

Nature Cell Biology: найден сокращающий признаки старения стволовых клеток препарат

Специалисты из Колумбийского университета нашли препарат, сокращающий признаки старения стволовых клеток, что позволяет улучшить сердечно-сосудистую систему, когнитивные способности и крепость мышц. Выводы работы описываются в журнале Nature Cell Biology.

Все клетки крови в организме синтезируются небольшим количеством стволовых клеток, которые находятся в костном мозге. Со временем эти клетки начинают меняться: они производят меньше красных кровяных телец (что приводит к анемии) и меньше иммунных клеток (что повышает риск заражения), также нарушается возможность поддержания целостности их геномов (что может вызвать рак крови).

В предыдущих исследованиях авторы уже пытались омолодить стволовые клетки у мышей с помощью физических упражнений или диеты с ограничением калорий. Однако это не привело к успешным результатам. Кроме того, существовали попытки по пересадке старых стволовых клеток в молодой костный мозг, а также по переливанию молодой крови, но это все закончилось так же безуспешно.

Теперь специалисты более внимательно исследовали костный мозг с помощью новых методов. Оказалось, что область, где производятся стволовые клетки, со временем ухудшает свою производительную способность, что приводит к дисфункции стволовых клеток крови.

Одна из провоспалительных белковых молекул — IL-1B, выделяемая из пожилого костного мозга, играла особую роль в развитии признаков старения. Ее блокирование препаратом анакинра омолодило и оздоровило стволовые клетки крови. Наиболее выраженная эффективность наблюдалась при воздействии этим веществом на протяжении всей жизни подопытного животного.

Теперь ученые работают над тем, чтобы понять, могут ли эти же процессы быть применимы к людям. Также планируется выяснить наиболее оптимальный возраст ввода анакинра.

