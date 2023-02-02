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16:57, 2 февраля 2023Экономика

В ВШЭ оценили идею моратория на закон о борьбе с коррупцией

В ВШЭ выступили против идеи приостановить закон о борьбе с коррупцией на время СВО

Фото: Глеб Щелкунов / Коммерсантъ

Мораторий на закон о госзакупках, который является одним из главных государственных механизмов для борьбы с коррупцией, «убьет экономику» России. Об этом в эфире радиостанции «Говорит Москва» заявила заведующая проектно-учебной лаборатории антикоррупционной политики НИУ ВШЭ Дина Крылова.

«Нас не добили санкции, сейчас нас добьет мораторий на этот закон», — оценила идею приостановки закона на время проведения специальной военной операции (СВО) она. Эксперт объяснила, что «разгул коррупции» может «убить нормальные конкурентные отношения в экономике».

Крылова считает, что в случае необходимости, связанной с проведением спецоперации, можно внести ряд точечных поправок в закон, но не приостанавливать его. «В пункте №2 предусмотрено, на какие отношения не распространяется этот закон: оказание услуг международным финансовым организациям, закупка товаров, работ, услуг для обеспечения безопасности лиц, подлежащих государственной защите, и так далее. Внесите поправку, если есть в каком-то из аспектов проблема, которую надо решить», — советует она.

Идею введения моратория на закон 44-ФЗ предложила на заседании Совета Федерации 1 февраля спикер верхней палаты российского парламента Валентина Матвиенко. По ее мнению, регионы смогут быстрее осваивать средства для развития своей инфраструктуры. В Совете Федерации уже начали прорабатывать этот вопрос. Речь идет о моратории на те положения закона о контрактной системе, которые затягивают сроки реализации госзакупок, заявил РБК вице-спикер организации Николай Журавлев.

В Минфине же заявили, что регионы могут быстро осваивать средства и при текущем законодательстве: закон 44-ФЗ позволяет определять исполнителей госконтрактов в течение 26 календарных дней при проведении конкурса или 18 календарных дней при проведении аукциона. Кроме того, для небольших по объему закупок (до 500 тысяч рублей) можно проводить более простую процедуру запроса котировок, которая занимает не более шести рабочих дней.

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Мария Грушко
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