В Европе сделали заявление о гибели туристов на перевале Дятлова

Ученая из Австрии заявила, что туристы на перевале Дятлова погибли из-за падения дерева

Европейская исследовательница Теодора Хаджийска из Австрии выдвинула версию о том, что в 1959 году часть группы туристов на перевале Дятлова могла погибнуть в результате падения дерева. Такое заявление она сделала в рамках конференции, прошедшей в Екатеринбурге в годовщину происшествия, пишет KP.RU.

Отмечается, что прошлым летом ученая побывала в составе экспедиции в Свердловской области, провела ряд исследований и сделала некоторые предположений.

В частности, по ее мнению, палатка лыжников изначально стояла не на склоне горы Холатчахль, а ниже, в лесном массиве, где до сих пор лежит кедр — именно он, считает Хаджийска, мог убить нескольких членов группы. Результаты экспертизы показали, что дерево стояло еще в 1948 году, вскоре погибло, но продолжало держаться благодаря мощным корням до падения в 1959-м.

Кроме того, специалистка сообщила об обнаружении ржавой банки из-под сгущенного молока на глубине примерно трех метров, прямо под корнями упавшего кедра. Экспертам Болгарского национального исторического музея удалось расшифровать выдавленные на консервах символы.

«Это М278. По государственным стандартам "М" — это Министерство местной молочной промышленности. Число 27 — номер завода, Любинский молочно-консервный комбинат. Последняя 8 — код изготовления. На крышке были также два отверстия, сделанные ножом. Одно — чтобы пить, другое — чтобы в банку при этом воздух поступал», — рассказала она.

Хаджийска настаивает, что банка принадлежит именно группе Дятлова и гипотетически может быть доказательством того, что их палатка стояла возле кедра. При этом эксперт не объяснила, почему после падения дерева палатка оказалась выше, на склоне горы Холатчахль, где ее и обнаружила поисковая группа.

Происшествие на перевале в Свердловской области, позднее названном в честь Игоря Дятлова, произошло в 1959 году. Тогда погибли девять опытных туристов, причина их смерти до сих пор неизвестна. Тела нашли с тяжелыми травмами, некоторые из погибших были раздеты, а у одной из участниц похода отсутствовали язык и глаза. По версии Генпрокуратуры, группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку и замерзла насмерть — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.