Участник поискового отряда поделился своей версией гибели группы Дятлова

Мастер спорта по туризму Моисей Аксельрод поделился своей версией трагической гибели группы Игоря Дятлова в 1959 году. По его мнению, виной случившегося стала сошедшая лавина. Его слова передает ФАН.

Объясняя несостыковки в основной версии случившегося, мастер спорта подчеркивал, что спровоцировать сход снежных масс могли маневры или проводившиеся испытания техники.

Аксельрод одним из первых был задействован в поисках пропавших «дятловцев». Кроме того, мастер спорта был лично знаком с некоторыми погибшими участниками похода.

Он указал, что его отряд наткнулся на палатку советских туристов 16 февраля 1959 года. Внутри поисковики никого не обнаружили. Позже в книге «Тайна перевала Дятлова» Николая Андреева рассказывалось, что на одном из скатов палатки были заметны большие разрезы.

Позже экспертиза установила, что их нанесли изнутри. При этом на самой палатке, занесенной снегом, нашли фонарик, который даже не припорошило. Эта деталь стала ключевой в версии, выдвинутой Аксельродом.

Известно, что с момента исчезновения отряда Дятлова в районе горного перевала осадков не было. Этот факт свидетельствует о том, что фонарик оказался снаружи до того, как палатку занесло снегом.

Аксельрод также отметил, что из палатки ведет только восемь пар следов, в то время как туристов было девять. Это может свидетельствовать о том, что один из студентов получил травмы, а остальные несли его на руках. По мнению мастера спорта, они хотели добраться до лабаза (сарая), однако замерзли по дороге. Версия о лавине и раненом товарище соответствует официальному заключению экспертизы.

Перевал назван в память о туристической группе под руководством Игоря Дятлова, погибшей зимой 1959 года на Северном Урале. Тогда при невыясненных обстоятельствах умерли девять лыжников туристического клуба Уральского политехнического института. По официальным данным судмедэкспертизы, большинство туристов замерзли, однако у некоторых из них были обнаружены серьезные травмы, которые стали причиной смерти.

Генпрокуратура установила, что туристы погибли из-за схода лавины. В ведомстве заявили, что группа из-за плохой видимости не смогла найти оставленную палатку. Попытавшись вернуться в лагерь, туристы насмерть замерзли — температура на перевале составляла 40-45 градусов ниже нуля.

