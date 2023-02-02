Курс евро превысил 77 рублей впервые с начала 2023 года

В начале торгов на Московской бирже в четверг, 2 февраля, курс евро превысил 77 рублей, что стало максимумом с начала года, свидетельствуют данные площадки.

По состоянию на 8:00 евро торгуется на уровне 77,06 рубля, на максимуме он доходил до 77,19 рубля. Доллар превышает 70 рублей, но несколько ослаб по сравнению с закрытием сессии 1 февраля.

Российская валюта начала слабеть в конце ноября перед вступлением в силу европейского эмбарго на морские поставки нефти, а также введения странами G7, Евросоюзом, Австралией, Норвегией и Швейцарией потолка цен на нефть.

В январе Минфин объявил о возвращении бюджетного правила, в рамках которого Центробанк продает валюту для компенсации выпадающих из бюджета доходов.