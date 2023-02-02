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22:54, 2 февраля 2023Мир

Байдена призвали отсрочить продажу Турции истребителей

Сенаторы призвали президента США Байдена отсрочить продажу истребителей F-16 Турции

Фото: Lucas Jackson / Reuters

Группа сенаторов США от обеих политических партий обратились к президенту страны Джо Байдену с просьбой отложить продажу истребителей F-16 Турции до тех пор, пока Анкара не одобрит заявки Швеции и Финляндии на вступление в НАТО, сообщает РИА Новости.

В письме сенаторов отмечается, что «Конгресс не может рассматривать возможность дальнейшей поддержки Турции, в том числе продажу самолетов F-16, пока Анкара не завершит ратификацию протоколов о вступлении». Обращение, в котором Байдена призвали отсрочить продажу истребителей Анкаре, подписали 25 конгрессменов от обеих партий.

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Марина Совина
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